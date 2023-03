Samedi 19 août, les festivaliers pourront danser sur l’électro-rock noir-jaune-rouge du binôme formé par les frères Dewaele plus connus sous le nom de 2 Many Dj’s et sur la house mélodique de l’allemand Ben Böhmer. La chanteuse britannique pop Jessi Ware et son compatriote Tom Odell seront également de la partie, en compagnie du rappeur anglais Aitch, du producteur australien Luude et du trio pop américain MUNA.