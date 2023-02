Ben Affleck vend des donuts à des clients médusés et à Jennifer Lopez dans une pub savoureuse du Super Bowl

C’est jusqu’à présent, l'une des pubs les plus hilarantes diffusée lors de la finale du Super Bowl ce dimanche aux États-Unis. Cette fois, il s’agit de nous vendre des donuts, de la célèbre enseigne Dunkin Donuts, et qui de mieux que son meilleur ambassadeur Ben Affleck avec, en apothéose, sa chère et tendre Jennifer Lopez?

C’est bien connu, Ben Affleck est fan de ces donuts. Il a souvent été pris en photo en rue par les paparazzis à Boston avec des sacs ou des cafés provenant de la chaîne américaine de beignets.

Alors, après que des internautes aient commenté son tirage de gueule aux Grammys en disant qu’il serait plus heureux chez Dunkin, on découvre ce spot jubilatoire où, en caméra cachée, le mari de J.Lo joue les employés à la caisse du drive-in pour servir les clients. Premiers bons moments : la tête des gens qui le reconnaissent (ou pas) en arrivant au volant de leur voiture. Puis grosse surprise, la chute qui revient à la bomba latina, cliente elle aussi au volant de son SUV, et qui se met à engueuler son mari en le trouvant là : "Qu’est-ce que tu fais là ? C’est ça, ce que tu fais lorsque tu dis que tu vas travailler toute la journée ?". Une fausse dispute dont on se délecte de chaque seconde.

Au magazine People, Ben Affleck a expliqué : "Je crois que les gens pensent en quelque sorte déjà que je travaille pour Dunkin. À Boston, c’était un truc énorme. Je crois que je suis devenu associé à ça, et c’était une opportunité très fun de jouer avec cette association, et d’avoir une chance de revenir ici pour tourner ça à la maison à Boston".