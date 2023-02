Ben Affleck s’est ennuyé comme un rat mort aux Grammy Awards et est encore devenu un meme

Ben Affleck est par ailleurs occupé sur son film Air, sur la relation entre la marque Nike et son égérie Michael Jordan. L’annonce avait été faite en avril 2022 et avait enthousiasmé autant les fans de baskets que les fans de Nike. Mais depuis, aucun détail n’avait été donné même si on savait que Ben Affleck tiendrait l’un des premiers rôles en compagnie de son ami Matt Damon, avec qui il collabore régulièrement depuis le succès de Will Hunting il y a 25 ans, et qu’il dirigerait pour la première fois.

Ben Affleck et Matt Damon, qui incarneront respectivement Phillip Knight et Sonny Vaccaro, les anciens co-fondateurs et PDG de Nike, seront entourés d’un panel de comédiens impressionnants. On trouvera notamment Jason Bateman, Chris Messina, Matthew Maher ou encore Marlon Wayans, Chris Tucker et Julius Tennon. On sait que le film devrait sortir dans les salles américaines le 5 avril prochain. Il sera également proposé sur Prime Video dans certains pays si la Warner Bros, qui a négocié les droits d’exploitations à l’étranger, ne décide pas de le sortir uniquement en salles.