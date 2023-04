Ben Affleck revient sur son expression devenue un "meme" aux Grammy Awards

Ben Affleck est un champion quand il s’agit de devenir un meme. Les internautes l’avaient renommé "Sad Affleck" après une interview dans lequel il apparaissait déprimé. Récemment, il a encore fait le buzz avec son air blasé aux Grammy Awards. Chaque fois que la caméra passait sur lui et Jennifer Lopez, on le voyait tirer la tête. Soit il restait immobile sur son siège, soit il regardait ailleurs alors que sa femme dansait à ses côtés. Dans une vidéo, on le voit chuchoter à son oreille avant de relever la tête et de fixer la caméra pendant que le présentateur Trevor Noah parle à côté d’eux. Bien sûr, il n’en fallait pas plus pour amuser la twittosphère. Tout le monde s’est demandé ce qu’il pouvait bien lui dire. Fini le suspens : maintenant, on sait !