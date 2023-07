Ben Affleck face à ses pires démons dans "The way back"

Sorti en salles en 2020, "The way back" est un long-métrage du réalisateur Gavin O’Connor. Ce dernier confie le rôle principal de ce film à Ben Affleck, un acteur et réalisateur dont le talent fut à maintes reprises salué par la critique, en témoigne son impressionnante collection d’Oscars, Césars et autres Golden Globes.

Sa performance dans ce film ne fit, d’ailleurs, pas exception, et fut même décrite comme "le travail le plus brut et le plus naturel" de toute sa carrière par le magazine "The Atlantic".

Et pour cause : Ben Affleck souffre lui aussi d’une dépendance à l’alcool. Une addiction qui, de son propre aveu, aurait précipité la fin de son mariage avec Jennifer Garner. Ainsi, à l’époque du tournage, en 2018, son divorce vient d’être prononcé, et il sort tout juste d’une cure de désintoxication.

À travers cet entraîneur de basket divorcé, c’est donc également un pan de sa propre histoire et de son propre combat qu’il porte sur grand écran, avec une justesse et une vulnérabilité qui fut largement applaudie par la critique.

"The way back", à voir ce lundi 3 juillet à 20h20 sur La Une.