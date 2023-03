C'est connu, Ben Affleck et Matt Damon sont des amis de longue date. On pourra bientôt les retrouver dans Air, le nouveau film de Ben Affleck déjà acclamé par la critique, qui retrace la collaboration entre Nike et Michael Jordan. À l'occasion de sa sortie, ils sont revenus sur des éléments marquants de leur amitié.

Invités dans le podcast de Bill Simmons, les deux acteurs ont évoqué plusieurs anecdotes sur leur quarante ans d'amitié. Parmi celles-ci, une en particulier a suscité l'intérêt de CNBC et de plusieurs autres journaux américains : Ben Affleck et Matt Damon ont partagé un compte bancaire quand ils étaient ados. Seulement, voilà, l'info n'est pas neuve du tout. Ils l'avaient déjà racontée durant une interview en 2011. Les médias américains, qui pensaient avoir une exclusivité, se sont fait avoir. Mais comme l'anecdote est chouette et qu'on n'en a pas entendu parler chez nous, on s'est dit qu'elle en valait la peine.

Amis depuis le lycée, ils ont tous les deux choisis de poursuivre leurs rêves et de se lancer dans une carrière de comédiens. Mais il leur fallait de l'argent pour financer leurs auditions, alors ils ont créé ce compte partagé. Ils se faisaient suffisamment confiance et ne se voyaient pas faire ça avec quelqu'un d'autre. Ils se soutenaient et souhaitaient voir l'autre réussir et aller loin dans sa carrière. "C'était genre : Tu ne vas pas être seul. Je ne vais pas être seul. Alors allons-y et faisons ça ensemble", a expliqué Ben Affleck.

Tant que l'un des deux gagnait de l'argent grâce à un film, ils pouvaient se considérer financièrement en sécurité. Pour résister aux tentations et éviter de mettre en danger la carrière de l'autre, ils devaient se plier à plusieurs règles.

"On avait le droit d'aller aux auditions à New York avec l'argent. On avait le droit de prendre 10 dollars hors du compte et d'acheter des pièces pour aller à la salle d'arcade et jouer à des jeux vidéo", s'est rappelé Matt Damon. "Au final, on nous a autorisé à essayer d'acheter de la bière, mais ça n'a jamais fonctionné".

Aujourd'hui, ce compte n'existe plus. Les acteurs n'ont jamais regretté de s'être fait confiance. Ils ont même lancé leur propre studio de production Artists Equity. Air sera le premier film produit par leur société.