Ben Affleck dirige Matt Damon dans "Air" sur le contrat entre Nike et Michael Jordan : bande annonce

Annoncé en 2022, le long-métrage sur le contrat historique entre Nike et Michael Jordan sortira dans les salles obscures le 5 avril prochain.

Le film réalisé par Ben Affleck et écrit par Alex Convery se concentre sur John Paul Sonny Vaccaro, l’homme à l’origine de l’une des plus grandes collaborations : celle entre la marque au Swoosh et Michael Jordan. Ne reculant devant rien, Vaccaro a misé l’intégralité du budget partenariat avec les joueurs professionnels sur le jeune Jordan qui n’avait que 21 ans. Et pour son premier match au Chicago Stadium, le joueur, alors considéré comme un rookie, a enfilé la paire qui deviendra incontournable : la Air Jordan 1.

Au niveau du casting, on retrouve Ben Affleck et Matt Damon, qui incarneront respectivement Phillip Knight et Sonny Vaccaro, les anciens co-fondateurs et PDG de Nike. Viola Davis, Jason Bateman, Chris Messina, Matthew Maher ou encore Marlon Wayans, Chris Tucker et Julius Tennon font également partie de la distribution.