Beloeil : une expo retrace la vie des centaines d’enfants juifs cachés au château pendant la guerre

Une exposition que l’on doit à l’historienne Hélène Rustin (qui y a consacré son mémoire de fin d’études). "J’ai découvert cette histoire en regardant la télé et nous avions des images des enfants juifs de Beloeil et je me suis dit "ça y est j’ai trouvé mon sujet de mémoire !" et c’est ce que j’ai fait il y a pile 10 ans : j’ai étudié cette histoire. Cela m’a pris deux ans et voilà finalement l’aboutissement." Et elle poursuit en décrivant la vie de ces enfants cachés : "C'était la vie de château puisqu'on vit vraiment dans un château, c'est d'ailleurs réellement le château qui a été transformé pour l'occasion. C'est un endroit où on pouvait patiner l'hiver, nager l'été dans les étangs, les bois autour permettaient de faire des jeux d'orientation interminables des jeux de camp le soir. Ces enfants vivaient cette parenthèse de guerre. Finalement ils oubliaient que c'était la guerre parce qu'à Beloeil on était assez protégés des descentes d'Allemands".

Ce travail de recherche a aussi permis à nombre d'enfants de retrouver des souvenirs de leur jeunesse : "ce sont des enfants qui n'avaient pas de photos d'eux-mêmes petits, ajoute Hélène Rustin, puisqu'ils ont perdu leurs parents. Ils se sont retrouvés dans les orphelinats et ce sont des enfants qui n'avaient pas de souvenirs. Et grâce à toutes ces photos de groupe (ndlr : la château avait un photogrphe attitré qui a laissé de nombreux clichés de la vie au château pendant la guerre), ils ont pu finalement se retrouver dans certaines photos. C'est ce qui fait la richesse de l'exposition".