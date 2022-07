Beloeil : un vélo à prêter pour chaque enfant grâce à la vélothèque

L’été vous donne peut-être envie d’organiser des balades à vélo en famille. Mais le prix d’un vélo neuf peut constituer un obstacle, singulièrement quand on a des enfants qui grandissent vite. Pour ne pas avoir à acheter un nouveau vélo tous les ans, il existe des vélothèques. Elles proposent des vélos pour enfant à louer à petit prix pendant une année.

Très développé en Flandre et à Bruxelles, le concept commence à émerger en Wallonie. A Beloeil, dans le Hainaut, une toute nouvelle vélothèque vient d’ouvrir. Elle est accessible aux jeunes habitants de la commune. Pour 20€ par an et moyennant une caution remboursée à la fin du contrat, il est possible d’emprunter un vélo.

Une cinquantaine de vélos d’occasion sont à la disposition des enfants de l’entité. "De la draisienne au vélo pour ado, on peut faire toute sa jeunesse avec des vélos de la vélothèque", explique Delphine Vandy, en charge du projet pour la commune de Beloeil. Les Beloeillois peuvent aussi échanger un vélo trop petit en bon état contre un autre mieux adapté à la taille de leur enfant.