Beloeil : Cet été, Luc PETIT et l’ASBL Les Nocturnales vont tirer les ficelles de Pinocchio

Cet été, Luc PETIT et l’ASBL Les Nocturnales vont tirer les ficelles de Pinocchio : l’indémodable classique de Collodi, réenchanté le temps d’une nuit baignée de la douce lumière de l’étoile des souhaits…



Dans le cadre à couper le souffle du parc du Château de Beloeil transformé en immense théâtre de marionnettes, acrobates aériens, bateleurs, danseurs, jongleurs et joueurs de feu donneront vie à un singulier morceau de bois pour qu’il se métamorphose en un garçon facétieux, par la grâce de la fée bleue et d’un amour paternel qui triomphe de tout…



Pinocchio tombera-t-il dans le piège du rusé Renard ? La baleine surgira-t-elle du bassin des glaces?

Que s’allonge le nez de celui qui prétend le savoir ! "

Pinocchio

Une création de Luc Petit

Parc du Château de Beloeil

Du 4 au 21 août 2022

Ce parcours déambulatoire dans le parc de Beloeil durera entre 1h30 et 2h. Devant presque chaque tableau, vous serez assis afin d’apprécier pleinement tous les spectacles, puis vous serez guidés vers la scène suivante à travers le parc.

Rejoignez la balade magique au départ du Château de Beloeil à 20h00, 20h30 et à 21h00 !

Infos et tickets : www.nocturnales.be