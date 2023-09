"Bellissima", ou perpétuer le fantasme au théâtre

On verra pourtant, et par deux fois, un danseur prodige venir troubler le public ; on verra aussi une actrice venir exhiber de son corps et ses seins. La différence serait peut-être que ces moments ne seraient pas "demandés" par le metteur en scène, mais bien "proposés" par les exécutants dans la pièce ? Choisir de retourner les stigmates plutôt que d’obtempérer aux fantasmes de l’Autre serait-il une façon de "moderniser" l’histoire ?

En 2023, reprendre Bellissima tout en faisant jouer une enfant sur scène sans réfléchir aux limites de l’exercice d’adaptation, même d’une œuvre aussi marquante, est questionnant. Alors que des documentaires comme "The Most Beautiful Boy In The World" (réalisé par Kristina Lindström et Kristian Petri) ont incroyablement décortiqué le "mythe" et la destruction de la vie de l’acteur-enfant, Björn Andrésen interprétant Tadzio dans Mort à Venise, réalisé par le même Luchino Visconti. Ces éclairages offrent aujourd’hui de nouvelles perspectives sur l’œuvre du réalisateur italien.