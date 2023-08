Bellingham, Gündogan et les autres recrues à suivre en Liga

Avec Jude Bellingham, 20 ans, le club madrilène s’est offert un nouveau galactique. Agile, technique et solide physiquement, l’international anglais est l’un des diamants bruts du foot européen. Le milieu de terrain, élu meilleur joueur de Bundesliga avec le Borussia Dortmund la saison dernière, s’est engagé avec le Real pour six saisons, pour 103 millions d’euros. Bellingham, qui a choisi le numéro 5 porté par Zinédine Zidane, devrait être placé au centre du dispositif de Carlo Ancelotti, dans un rôle plus avancé qu’à Dortmund et en sélection. L’Anglais devrait être la pointe haute d’un milieu de terrain en losange, aux côtés des indéboulonnables Luka Modric et Toni Kroos et des autres jeunes talents qui composent le milieu de la Casa Blanca : les Français Eduardo Camavinga et Aurélien Tchouameni ou l’uruguayen Federico Valverde.