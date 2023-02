Belles éclaircies prévues ce lundi, après un peu de brouillard ce matin

Cet après-midi, le temps restera sec partout et les nuages se partageront le ciel avec les éclaircies. Le ciel restera un peu plus nuageux près de la frontière avec les Pays-Bas. Le vent de nord-est sera sensible et les maxima seront en baisse par rapport à ces derniers jours. Ils ne dépasseront plus 2 à 4°C en Ardenne, 5 à 6°C le long du sillon Sambre-et-Meuse et dans l’extrême sud, 7°C à Bruxelles, 8°C dans le Tournaisis, à Anvers et le long de la frange littorale, et 9°C près de Gand.