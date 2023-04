Relativement adepte du genre policier, on retrouve une fois de plus Stéphane Bern dans une fiction de ce style. Diffusé en octobre 2022, le téléfilm pilote de Bellefond connait un certain succès. Un deuxième épisode intitulé Bellefond – Mauvaise leçon voit désormais le jour.

Mais qu’est-ce que ça raconte ?

"Surnommé "Condamnator", Antoine Bellefond est un grand procureur qui n'épargne pas les criminels qui croisent sa route. Jusqu'à ce que l'un d'eux, innocent, se suicide en plein tribunal. Choqué, Bellefond décide de mettre sa carrière en pause... Mais sa nièce, qu'il n'a pas vue depuis des années, l'appelle à l'aide : son père, le beau-frère d'Antoine, a été arrêté pour meurtre et refuse de se défendre alors qu'elle est convaincue de son innocence ! Bellefond retourne dans son village natal, accompagné de 3 de ses meilleurs élèves pour élucider ce mystère, renouer avec son passé et se réconcilier avec sa famille."

Vous avez envie de découvrir un nouvel épisode de cette fiction ? Rendez-vous le 25 avril à 20h20 sur La Une ou en rattrapage sur Auvio pendant 15 jours !