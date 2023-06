Belle victoire des Belgian Cats qui dominent la Chine en préparation en vue l’Euro

La Belgique s’est imposée 90 à 55 face à la Chine pour son 7e match de préparation en vue de l’Euro de basket féminin, jeudi à Courtrai. Lancées par Julie Allemand, les Belgian Cats ont dominé les Asiatiques passant déjà à la mi-temps à 46-21.

La meneuse liégeoise de Lyon a en effet inscrit les 8 premiers points de son équipe pour finir à 15 unités dont 10 en première période, pour 5 passes décisives. Emma Meesseman, avec 17 points dont 14 en seconde mi-temps et 9 assists, ainsi que Julie Vanloo, avec 13 points dont 7 en deuxième armure (5 assists) ont pris le relais en seconde période.

Préservées lors du dernier match contre l’Espagne à Cordoue, en tout pour Kyara Linskens (coude), auteur de 8 pts et 9 rebonds, ou en partie pour Emma Meesseman, les deux Belgian Cats ont contribué à une victoire aisée. Ine Joris et Nastja Claessens étaient en civil sur le banc. Lisowa et Becky Massey (8 pts), Delaere (6), Mununga (5 pts et 5 rebonds) et Billie Massey (5 pts), Resimont (3), Geldof (2) et Ramette ont complété le tableau. Privées de leurs pions majeurs – Li Yueru, Han Xu, Li Meng et Huang Sijing, blessées ou en WNBA – les Chinoises, avec une équipe rajeunie, préparent leur championnat d’Asie fin juin début juillet en Australie. Elles seront encore face au Belgian Cats pour une ultime répétition samedi (18h00 à Louvain) avant l’Euro du 15 au 25 juin à Tel Aviv et Ljubljana en Slovénie.