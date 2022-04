Belle surprise : l’affiche du 75e Festival de Cannes célèbre "The Truman Show"

Le Festival de Cannes qui se tiendra du 17 au 28 mai rend hommage cette année à travers son affiche à "The Truman Show". Ce film culte réalisé par Peter Weir raconte l’histoire de Truman – incarné par un génial Jim Carrey - paisible citoyen de Seahaven qui est sans le savoir le héros d’une émission de téléréalité depuis sa naissance.

En faisant référence à ce film et plus particulièrement "cette scène décisive", les organisateurs évoquent "une ascension pour surplomber le passé et s’avancer vers la promesse d’un renouveau" et expliquent dans un communiqué : "Comme l’inoubliable Truman incarné par Jim Carrey qui frôle du bout des doigts son horizon, le Festival de Cannes prend acte de l’extrémité d’un monde pour l’appréhender à nouveau. Crise climatique, catastrophes humanitaires, conflits armés : les motifs d’inquiétude sont nombreux. Comme en 1939 puis en 1946, Cannes réaffirme sa conviction que l’art et le cinéma sont des lieux de réflexion et contribuent à la réinvention du monde."

Dans un monde où les fake news abondent, l’idée est aussi de s’approcher d’une certaine vérité, du moins d’un point de vue artistique : "Et si Truman, par cette montée, échappe au mensonge, le Festival, par l’ascension de ses Marches rouges, propose d’entrer dans une salle de cinéma pour y découvrir la vérité des artistes."

Ce visuel plein de poésie peut étonner par sa modernité. Souvent, le Festival de Cannes présente des affiches plus "rétro" et rend hommage à travers elles à des monuments du cinéma du 20e siècle : Agnès Varda, Jean-Luc Godard, Ingrid Bergman ou encore Claudia Cardinale pour la 70e édition. Une affiche qui avait d’ailleurs créé la polémique puisque la photo de l’actrice avait été retouchée notamment pour allonger et affiner sa silhouette. "The Truman Show" fêtera ses 25 ans l’an prochain, un film relativement récent donc en comparaison.