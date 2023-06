Belle reconnaissance en France pour la belge Myriam Leroy, décorée de la Légion d'honneur

Touchée par cette "sacrée belle récompense au terme d'une petite traversée du désert à dos de vache maigre", Myriam Leroy a voulu, dans son discours lors de la cérémonie qui vient de se tenir, "remercier toutes celles et ceux qui m'ont soutenue et me soutiennent encore, qui en dépit des tendances et des climats, quand je suis à la mode et quand je ne le suis pas, celles et ceux m'éditent, me produisent, me diffusent, me mettent en scène, écrivent avec moi, et plus largement, par leur considération, leur amitié et leur amour, m'encouragent à continuer." Elle a aussi eu une pensée pour toutes celles et ceux qui mènent des combats similaires, "qui se battent tous les jours pour un peu de lumière, ou simplement un peu de public et un peu d'argent, un peu d'écho pour leurs idées, un peu de succès pour leurs combats".

Myriam Leroy a signé 2 pièces de théâtre (Cherche l'amour et ADN), réalisé un webdocumentaire, Cuisine Interne, sur l'IVG et coréalisé #SalePute avec Florence Hainaut sur le cyberharcèlement sexiste, et écrit 3 romans, Ariane, Les Yeux rouges et, le tout récent, Le Mystère de la femme sans tête, beau succès de librairie qui a inspiré son passionnant podcast true crime pour Tipik, La Poupée russe, disponible sur Auvio.