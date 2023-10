Belle performance de la boxeuse belge Femke Hermans qui gagne à Montréal et repart avec les titres IBO et IBF des super-welters

Femke Hermans s'est imposée aux points face à la Canadienne Mary Spencer pour repartir de Montréal au Canada - où a eu lieu mercredi le combat - avec les ceintures IBO et IBF des super-welters (entre 66,678 et 69,853 kg).

Femke Hermans, 33 ans, ajoute ainsi une 17e victoire à son palmarès (dont 7 par KO et 4 défaites). Elle confirme face à Mary Spencer, 38 ans, sa victoire qui lui avait permis de prendre la ceinture IBO le 16 décembre 2022 à Shawinigan, déjà au Canada, et aux points également. Mercredi, Femke Hermans s'est imposée 96-94, 97-93 et 95-95.

Un seul des trois juges a noté un match nul dans ce combat favorable à la Brabançonne qui avait défendu une première fois son titre le 17 juin à Roosdaal, face à la Suédoise Maria Lindberg. Mary Spencer encaisse elle une 2e défaite dans sa carrière pour 7 victoires dont 5 par KO), par deux fois des oeuvres de la boxeuse belge.

Le titre IBF de la catégorie, vacant depuis que la Britannique Natasha Jonas est montée en welters et a renoncé à ses trois ceintures (IBF, WBO et WBC), est désormais la propriété aussi de Femke Hermans, qui pourrait dès lors défier une autre Britannique Terri Harper, championne du monde WBA, dans un championnat pour la réunification de trois titres.