Belle île en mer, Marie Galante de Laurent Voulzy, cartographie sociologique des années 1980 en France

La sonnerie de la rentrée des classes retentit et pourtant, Réal Siellez a décidé de nous parler d’une chanson de départ en vacances, histoire de prolonger un petit peu l’été.

Un chapelet d’îles françaises, des plus bretonnes aux plus créoles, Belle île en mer, Marie Galante de Laurent Voulzy sort en 1985, au tout début de l’été. On retrouve pour leur onzième collaboration Voulzy à la composition et au chant et Alain Souchon en parolier fétiche.

Le titre sort initialement sur la face B du titre "Les Nuits sans Kim Wilde". Si ce dernier connaît le succès, la chanson de Belle-île tombe petit à petit dans l’oubli et il a bien failli le rester si le hasard n’avait pas fait redécouvrir le titre à Laurent Voulzy.

Alors qu’il est en voiture, Laurent Voulzy écoute son autoradio et entend par hasard la chanson Belle-île en mer, Marie Galante, diffusé sur une petite chaîne de radio. C’est une véritable redécouverte pour le chanteur, qui avait oublié le titre et qui a pris plaisir à redécouvrir cette chanson.

C’est un tel plaisir pour Laurent Voulzy qu’il décide de remixer le morceau et insiste auprès de sa maison de disques pour ressortir de titre. Après quelques refus, Voulzy obtient gain de cause et Belle-île en mer, Marie-Galante ressort en 45 tours, et cette fois-ci, il se trouve sur la face A tandis que Les Nuits sans Kim Wilde se retrouve sur la face B. Et le succès est immédiat et phénoménal, au point de recevoir un Victoire de la musique en 1986 er d’être élue meilleurs chanson des années 80.

Parce qu’au-delà de ce qui ressemble au classique de "la chanson à liste", "Belle île en mer, Marie galante" est aussi une cartographie sociologique de l’époque où être noir en France n’est pas sans conséquences. Souchon fait rimer France avec "violence".

"Quand j’étais petit dans la cour de récréation, en 1956, franchement il n’y avait pas d’arabe, pas d’Africain, il y avait très peu de gens comme moi qui étaient marron. Moi j’étais surnommé, blanche neige, banania, petits négros", explique Laurent Voulzy lors d’une interview en 2011.

"Belle île en mer, Marie Galante" d’Alain Souchon et Laurent Voulzy en 1985 en face B de "Les nuits sans Kim Wilde", c’était dans l’air du temps, ça l’est toujours…