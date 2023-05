Belle claque de Westerlo qui met fin aux derniers espoirs du Standard de jouer l’Europe

Avec un onze bien remanié (quatre changements) au Standard, Ronny Deila voulait enfin engranger une victoire dans ces Europe PO. Mais une entame de match catastrophique des Rouches permet à Westerlo de s’imposer facilement. Avec cette défaite 3-0, le Standard laisse Gand remporter les Europe PO et voit son avenir européen pour la saison prochaine terminé.

La rencontre débute plutôt bien au niveau des occasions. Ohio enroule dès la 2e, mais c’est trop faible. Et Westerlo répond via De Cuypers qui marque son 9e but de la saison sur la première action de Westerlo dès la 4e minute.

Hormis ce but, il n’y a pas grand-chose d’autre à se mettre sous les dents dans le premier quart d’heure.

Dans le suivant par contre, Westerlo et Nene vont frapper par trois fois et faire mouche une fois. À la 21e, Nene voit sa tête arrêtée par Bodart, avant que le joueur loupe de peu le cadre à la 28e. Et puis, ce 2e but qui tombe et qui fait mal aux Rouches. Nene inscrit son 12e but de la saison. Il n’y en a que pour Westerlo.

Westerlo est d’ailleurs proche du K.O dans le 3e quart d’heure, mais une position de hors-jeu de Nene annule le 3-0 de Chadli. Hormis une petite occasion pour Emond, il n’y en a que pour les locaux qui rentrent aux vestiaires avec un bel avantage.

Les hommes de Ronny Deila reviennent avec de meilleures intentions en 2e période, mais sans trouver la faille (Melegoni, Ohio et Donnum, Balikwisha).

Mais le rythme de la rencontre retombe. Westerlo contrôle facilement et vient claquer le 3-0 à la 82e avec un doublé pour Nene. Au classement, Westerlo engrange sa première victoire dans ces PO2 et dépasse même le Standard.