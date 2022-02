Belle : au bout du conte

Suzu, lycéenne timide de 17 ans, vit seule avec son père dans une province reculée du Japon. La jeune fille qui ne se remet pas de la disparition de sa mère, morte en tentant de sauver un enfant de la noyade, trimballe un grand mal de vivre et n’est plus capable de chanter.

Alors qu’elle intègre le fabuleux monde de U, une communauté virtuelle aux 5 milliards d’utilisateurs, où tout est possible et où l’on peut vivre une autre version de soi-même, Suzu devient, grâce à son avatar, Belle, une chanteuse à la voix cristalline et à la beauté angélique.

Désormais, dans ce monde numérique régi par ses propres règles et où personne ne connaît votre véritable identité, elle est tout ce qu’elle n’est pas dans la vraie vie : ses taches de rousseur deviennent un attrait de sa beauté et elle a retrouvé sa voix… pour devenir avec ses chansons une star, au point de ringardiser la coqueluche du moment.

Mais lors d’un de ses concerts, une mystérieuse et violente créature fait irruption. Cet avatar du nom de Ryû, mais baptisé la Bête par ses nombreux détracteurs, entend enfreindre les règles de U et se voit traquée par les forces de sécurité du réseau.

Intriguée, Belle va partir à sa recherche pour mieux la comprendre…