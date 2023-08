"Belladonna of Sadnes", un film ovni au style Art nouveau et à la bande-son envoûtante

Inspiré de "La Sorcière", essai du 19e de l’historien Jules Michelet, "Belladonna of Sadness" tient à la fois de l’opéra rock, du manifeste féministe et du film d’horreur psychédélique. Le récit médiéval aux peintures évocatrices n’est pas à mettre entre toutes les mains. En effet, ce film est le troisième et dernier "animerama" d’un cycle érotique mis en chantier par Mushi Production et réalisé par Eiichi Yamamoto. Le synopsis est donc cru, souvent gore.

Mais la démarche artistique y est unique. L’animation composée d’aquarelles éclatantes, de composition réalisée à la gouache et de collage propose des plans aux couleurs riches et saisissants d’intensité. Objet cinématographique hybride, "Belladonna of Sadness" propose une technique d’animation surprenante où l’animation s’alterne avec le montage, les zooms et les mouvements latéraux sur des planches dessinées fixes. Un parti pris esthétique qui élève au rang d’œuvre d’art ce film et ses effets hypnotiques. De style Art nouveau, les dessins de cette animation chaotique et psychédélique font notamment référence à Klimt ou encore Egon Schiele.

Ce récit fantastique médiéval offre également une vision romantique et politique de la sorcière, une figure qui depuis toujours symbolise l’oppression subie par les femmes. Et c’est avec beaucoup d’intelligence que Yamamoto adapte l’essai de Jules Michelet. Contre les oppressions terribles des seigneurs médiévaux, la sorcière est ici vue comme une libération de la femme mais aussi d’un peuple tout entier. L’héroïne du film doit inévitablement, en tant que femme, faire face aux hiérarchies oppressantes du féodalisme. Mais la magie lui permettra de s’emparer de sa sexualité et de s’émanciper.