Bella Ramsay (The Last Of Us) s’exprime sur sa non-binarité et fait passer un message aux homophobes et transphobes

Lors du tournage de la série phénomène "The Last Of Us", Bella Ramsay a porté une bande de tissu pour aplatir sa poitrine, ce qui lui a permis d’être plus à l’aise. Le soutien de sa co-star Pedro Pascal a été important pour l’actrice non-binaire.

Bella Ramsay, révélée dans "Games of Thrones", est désormais à l’affiche de la série "The Last Of Us" aux côtés de Pedro Pascal. Elle y incarne le rôle d’Ellie, un personnage qui n’a pas peur de s’affirmer. Interrogée par GQ, Ramsay a expliqué avoir porté un binder (une bande de tissu qui permet d’aplatir la poitrine) pendant 90 % du tournage de la première saison de la série, ce qui lui a permis d’être à l’aise.

Ouvertement non-binaire, Bella qui a déjà exprimé son indifférence vis-à-vis des pronoms utilisés la concernant, a avancé que le soutien de Pedro Pascal, qui a une sœur trans, a été essentiel. Alors que le tournage de la saison 1 de "The Last Of Us" se déroulait à huis-clos à cause des nombreuses restrictions covid, les acteurs, dans une bulle, ont pu échanger sur la question des genres : "Et ça n’était pas toujours profond : il y avait aussi des choses drôles et humoristiques, tout le spectre. On était juste très honnêtes et ouverts les uns avec les autres.",a-t-elle précisé lors de l’interview, selon Huffpost. La jeune actrice a d’ailleurs tenu à faire passer un message aux homophobes et transphobes sur la communauté LGBTQIA+ et sa représentation dans la 2e partie de la série : "Je sais que les gens penseront ce qu’ils veulent penser. Mais ils vont devoir s’y habituer. Si vous ne voulez pas regarder une série parce qu’elle a des histoires gays, parce qu’elle a un personnage trans, c’est votre problème et vous manquez quelque chose."

À l’image des personnages qu’elle incarne, Bella sait se faire entendre mais elle a avoué qu’être considérée comme "une jeune femme puissante" pour ses rôles dans "GOT " ou "The Last Of Us" l’agaçait. Selon ses propos, ses rôles dans "Catherine Called Birdy" et "Becoming Elizabeth" lui permettent tout autant d’explorer la féminité." Je me sentais en puissance dedans. Jouer ces personnages plus féminins c’est l’opportunité d’être quelque chose de si opposé à moi-même, et c’est vraiment amusant."