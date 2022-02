Bella Hadid lance une nouvelle trend brillante sur TikTok

Sur le réseau social chinois, le hashtag #jawhighlight affiche jusqu'à présent plus de 1,9 million de vues. De nombreux tutoriels ont alors fleuri sur TikTok, montrant les différentes façons d'arriver à ce résultat. Contouring, highlighter en crème ou en poudre, plus glossy ou plus pailleté... Autant de combinaisons possibles que les TikTokeuses ont essayées pour arriver à enluminer leur mâchoire à la sauce Hadid.

La vidéo postée par la makeup artist Rachel OCool sur TikTok le 27 janvier, a notamment atteint 1,7 million de vues. Depuis, de nombreuses TikTokeuses se sont inspirées de cette astuce, la faisant passer de simple buzz à une véritable trend make-up sur le réseau social.