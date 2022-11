Bella Hadid, Kaia Gerber, Kourtney Kardashian : les stars à la rescousse de la fast fashion ?

"La fast fashion ne sera jamais durable." "Si Boohoo avait la moindre intention de progresser vers un modèle plus durable, ils engageraient des experts du secteur pour les consulter et non une célébrité qui demande aux médias sociaux comment s'améliorer", peut-on lire sous la publication postée par la star mondiale. Et un follower d'ajouter : "Vous aidez littéralement l'une des marques les moins durables de la planète". Des critiques qui témoignent d'une certaine prise de conscience malgré le succès de la fast fashion auprès des plus jeunes générations.

Mais Boohoo n'est pas la seule à avoir fait appel à une star planétaire pour redorer son blason.

About You a fait appel à Bella Hadid, avec laquelle elle a concocté une collection d'essentiels pour l'hiver.

Un partenariat qui a tout pour faire vendre, d'autant plus que, là encore, on découvre des pièces "plus durables" fabriquées notamment à partir de matières recyclées. Une chose est sûre, au regard des commentaires postés sous la vidéo de la mannequin star, le pari est relevé haut la main pour le géant de la mode en ligne.

Dans son sillage, c'est Zara qui a fait parler en s'attachant les services de Kaia Gerber le temps, là aussi, d'une collection. Une initiative plus commune pour la marque du groupe Inditex, qui fait appel depuis longtemps à des stars de renommée mondiale (dont Kate Moss) pour promouvoir ou co-créer ses collections mais qui témoigne malgré tout d'un besoin de renouer avec un public qui semble progressivement se détourner. Une problématique qui sera sans doute centrale dans les mois à venir malgré les efforts de certains de ces acteurs pour tenter de se réinventer.