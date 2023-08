Bella Hadid dévoile la maladie dont elle est atteinte

Cela fait quelques temps que la mannequin Bella Hadid a disparu des défilés et réseaux sociaux. La raison ? Elle explique sur Instagram avoir des soucis de santé dans un post publié le dimanche 6 août.

Absente de la Fashion Week de Paris ou encore du Met Gala de New York, la modèle a expliqué avoir besoin de prendre un peu de recul sous un post où elle publie plusieurs photos d’elle à l’hôpital ou en convalescence. Et pour cause, cela fait quinze ans que la jeune femme de 26 ans se bat contre la maladie chronique de Lyme. Une maladie transmise par les morsures de tiques et qui touche 14% de la population mondiale.

"La petite fille que j'étais, qui souffrait, serait tellement fière de l'adulte que je suis devenue parce que je n'ai jamais abandonné", écrit-elle. "Vivre dans cet état, qui s'aggrave avec le temps, travailler tout en essayant de faire la fierté de ma famille et des personnes qui me soutiennent... tout ça m'a pesé d'une manière que je ne peux pas vraiment expliquer. Être aussi triste et malade avec tous ces privilèges, ces opportunités, cet amour autour de moi était probablement la chose la plus déroutante qui soit."

La maladie peut provoquer des douleurs articulaires jusqu’à la paralysie des membres mais n’est pas mortelle. Mais pas de quoi s’inquiéter pour Bella Hadid.

"Je vais bien. Je ne changerais rien au monde. Si je devais revivre tout cela, pour arriver jusqu'ici, à ce moment précis où je suis en ce moment, avec vous tous, enfin en bonne santé, je recommencerais " conclue-t-elle.