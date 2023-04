Beliris réserve 279 millions d'euros d'investissements en plus à Bruxelles pour 2023-2024

Les gouvernements fédéral et régional bruxellois ont approuvé le programme d'initiatives de Beliris pour 2023-2024, crédité de 279 millions d'euros supplémentaires. Avec le report des années précédentes, l'enveloppe budgétaire s'élève à 771 millions d'euros dont la majorité (40,7%) est consacrée à des projets de mobilité.

Ce nouveau programme de l'opérateur public chargé de soutenir Bruxelles dans sa fonction de capitale assure la continuité des projets en cours. Il réserve les fonds nécessaires pour faire face à l'inflation. Il inclut quinze nouveaux projets, ont annoncé vendredi la ministre fédérale chargée de beliris, Karine Lalieux (PS), et le ministre-président bruxellois, Rudi Vervoort (PS également). Ainsi, Beliris contribuera à hauteur d'1,1 million d'euros aux études du projet de la piscine à ciel ouvert Beco, au centre de la capitale.

Un centre sportif régional sera construit sur le quai des Armateurs, pour les habitants du quartier et pour y organiser des compétitions régionales et nationales. Plusieurs initiatives culturelles s'ajoutent: rénovation des musées dans le parc du Cinquantenaire, amélioration de la salle de répétition du Belgian National Orchestra via une subvention, le Palais du Coudenberg, un palais du Heysel... Le réaménagement d'axes routiers est prévu: avenue du pont de Luttre, rues de la Compétition et René Henry, chaussée de Louvain et les voiries autour du Bois de la Cambre.

La place néoclassique du Luxembourg sera réaménagée afin de lui redonner sa fonction de lieu de détente dans le respect du patrimoine. En outre, Beliris commandera une étude de faisabilité pour une liaison cyclo-piétonne entre la gare de Luxembourg et la gare de Schuman le long de la voie ferrée. Beliris apportera également une contribution majeure dans le domaine de l'innovation et de la recherche avec la construction du premier institut de recherche pédiatrique en Belgique: le Brussels Research Institute for Pediatrics (BRIP). Celui-ci contribuera au renforcement la coopération en matière de recherche entre les départements de pédiatrie de toutes les universités du pays.