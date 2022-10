"Belgium sleep out ": une centaine de personnes ont tenté de se mettre dans la peau des personnes sans abris

Des citoyens et citoyennes comme Louise, désireuse d’en apprendre plus sur la problématique, ou encore ce participant, témoignent : "J’ai choisi de venir ici car je suis inquiet de la paupérisation et de l’augmentation du nombre de personnes qui dorment en rue à Bruxelles. Je veux rester informé sur le sujet".

Inquiétudes aussi partagées par Marie-Françoise, âge de 81 ans : "C’est important de voir comment les personnes âgées vont être touchées, en dehors de celles qui le sont déjà " explique-t-elle à notre micro. "Je crains le basculement d’une partie d’entre elles et de se retrouver dans cette situation en fin de parcours de vie". Documentaires et animations étaient aussi au programme afin d’aider à mieux cerner la dramatique problématique de la pauvreté.