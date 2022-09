"Belgium Sleep Out" : une action solidaire pour se mobiliser contre le sans-abrisme

Afin d’accélérer la lutte contre le sans-abrisme en Belgique, Infirmiers de rue lance "Rêve de toit, réveil chez soi". De la mi-septembre au 14 octobre, cette campagne médiatique de l’asbl veut souligner le fait que nous avons tous un rôle à jouer dans ce combat. Ce 7 octobre, c’est une nuit solidaire que l’association vous propose de passer !

Le sans-abrisme est une réalité en Belgique. Rien qu’à Bruxelles, 5313 personnes sont en situation de mal logement, dont environ 719 dorment en rue, rapportent les derniers chiffres de Bruss’help. À Liège, ce sont 422 personnes, et à Arlon, 149 personnes. Dans les derniers recensements de la Fondation Roi Baudouin, on dénombre 1159 personnes mal-logées à Charleroi et 1146 à Namur.

Mais qui se cache réellement derrière le terme "sans-abri" ? Que signifie "vivre dans la rue" ? Quels sont les besoins, les désirs, les rêves des personnes sans-abri ? La nuit du vendredi 7 octobre au samedi 8 octobre, l’asbl Infirmiers de rue invite le public à passer une nuit solidaire avec le Belgium Sleep Out.

L’idée est de passer une nuit en ne dormant pas dans son lit et de rêver ensemble à la manière de mettre fin au sans-abrisme. Tout au long de la soirée, une représentation théâtrale, des séances de questions-réponses avec des acteurs de terrain, des vidéos, des jeux, de la musique… informeront les participants de l’ampleur du problème du sans-abrisme et des solutions possibles. L’évènement se fera en direct sur le site de Tour & Taxis à Bruxelles (avec possibilité de participer en ligne depuis le lieu de son choix).

Dans le cadre de la campagne " Rêve de toit, réveil chez soi ", une exposition photo se tiendra également du 11 au 14 octobre à Les Halles à Schaerbeek et la conférence " Du rêve à la réalité : mettre fin au sans-abrisme en Belgique ", réunira le 14 octobre des acteurs de terrain, des académiciens et des politiques pour examiner comment la Belgique met en pratique son engagement à mettre fin au sans-abrisme d’ici 2030.

Quand ? Vendredi 7 octobre à partir de 19h00 jusqu’au samedi 8 octobre à 9h00

Où ? Tours & Taxis (Shed 2) Avenue du Port 86C à Bruxelles ou en ligne

Infos pratiques : Réservation gratuite mais obligatoire – Programme