"Belgium is back in business": la mission économique belge au Royaume-Uni s'achève sur un bilan positif

Elle a aussi marqué par sa présence le futur nouveau siège d'UCB, entreprise biopharmaceutique, ou a encore donné le coup d'envoi officiel à la construction de la nouvelle usine de traitement de déchets d'Indaver à Rivenhall.

Discussions post-Brexit

Un thème aura été sur toutes les lèvres, même s'il devenait celui dont on ne doit pas prononcer le nom : le Brexit ou plutôt, comme les Britanniques le disaient, le EU Exit. La mission a notamment été l'occasion de faire se rencontrer les douanes belge et britannique, fortement sollicitées depuis la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne.

Elle aura aussi permis de marteler les volontés belge et britannique de continuer de commercer ensemble. Il faut dire que chacun est un partenaire commercial important de l'autre - la Belgique étant la septième cliente et la sixième fournisseuse du Royaume-Uni - et que l'année 2021 a marqué un léger déclin dans les exportations belges vers le Royaume-Uni.

Durabilité et énergie verte

Autre thème-clé : la "durabilité". Énergie éolienne, traitement des déchets, construction verte? Ce mot aura été de toutes les discussions et conférences, à l'aune de la crise climatique mais aussi énergétique provoquée par l'invasion russe de l'Ukraine.

Il revient des échos des participants et participantes l'importance d'organiser de telles missions, qui leur ouvrent des portes qui leur étaient parfois difficiles d'entrebâiller. Annoncer à un (futur) partenaire la venue de la princesse Astrid peut permettre de déverrouiller certaines négociations et de précipiter la signature d'un contrat. Aussi étrange que cela puisse paraître, ces missions sont aussi l'occasion de rencontrer? les Belges.