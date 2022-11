« Belgium, Best Country », la voix des hébergeurs de migrants – La solidarité silencieuse se raconte au Théâtre de Poche

Edgar Scoz a été chroniqueur à la RTBF. Il est l’actuel président de la Ligue des droits humains. Il connaît la thématique de l’intérieur puisqu’il faisait partie des hébergeurs. " Belgium, Best Country " témoigne de la richesse de ces rencontres… improbables.

"… plus qu’improbables, presque miraculeuse. Si on avait dit aux gens que la première personne à peau noire qui entrerait dans une villa quatre façades du Brabant Wallon serait un Soudanais sans papier qui allait passer la nuit, je pense que peu de gens y auraient cru ! Et pourtant le phénomène qui s’est produit. […] J’avais envie de creuser ce sentiment, ces affects qui naissent lorsqu’on ouvre sa porte à une personne avec qui on ne partage rien. "

Edgar Scoz au micro de François Caudron