Mais pourquoi ce titre, "Belgium, Best Country" ? C'est tout simplement un titre ironique qui dénonce à la fois la politique des migrants mais qui en même temps rend hommage aux personnes ayant hébergé les migrants.

Dans cette pièce, Edgar Szoc s'est inspiré des vrais témoignages de celles et ceux qui ont ouverts leurs portes afin d'en faire un spectacle.

Cette pièce, c'est un tout, c'est un spectacle qui émeut, qui fait rire, qui désespère mais surtout qui redonne espoir en l'être humain, comme le dit Edgar Scoz : "On commence par des gestes purement humanitaires et on finit par se penser à commettre des délits comme le franchissement illégal de frontières."

Un spectacle à voir au Théâtre de Poche jusqu'au 26 novembre.