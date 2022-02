Belgitude : des gourmandises en bocaux

Leur savoir-faire belge se déguste sans modération de l’entrée (terrine de foie gras aux figues ou mousse de magret au porto) au dessert (délice au chocolat), en passant par le cassoulet de canard, les boulettes à la sauce tomate ou à la liégeoise et une multitude d’autres gourmandises dont la liste varie au fil des saisons. Ajoutez à tout cela une sélection de sauces, de terrines de viande et de mousses, de foie gras et de confits de canard. Au total, c’est une bonne trentaine de préparations qui vous sont proposées. Certaines préparations sans gluten existent déjà, et les deux passionnés ont l'intention d'élargir leur gamme avec des plats végan cette année.

Les bocaux peuvent se conserver à température ambiante pendant un an voire un plus car ils sont stérilisés dans le respect strict des règles d’hygiène et peuvent être réchauffés tels quels avant de passer à table. Ils existent en conditionnement de 100 g, 300 ml, 500 g ou 1 kg selon les recettes.