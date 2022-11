Belgique : une marmite sociale prête à exploser

La période de vacances ou de vide politique et social, la réalité s’impose à nouveau. Les factures d’énergie explosent toujours, continueront de plus en plus au fur et à mesure que chaque particulier, indépendant ou entreprise recevra sa facture de régularisation. Cela grimpe souvent à des multiplications par 4, 5 ou 6 ! Sans compter, par ailleurs, la hausse spectaculaire des prix des biens de consommation.

Dans les meilleurs des cas, l’indexation automatique n’offre qu’environ 10% de majoration salariale. Trop peu pour beaucoup. La rancœur sociale menace. Le politique reste démuni.

La peur de la fin de mois

La pandémie de Covid, ses conséquences économiques et sociales pas encore digérées, la population se retrouve à nouveau confrontée à une nouvelle crise conjoncturelle. Les prix de l’énergie flambent, entraînant derrière eux l’inflation sur tous les biens. Toutefois, à la différence de la crise similaire de 1973, l’emploi tient le coup. Les pénuries de main-d’œuvre restent la préoccupation principale de bon nombre d’entreprises. Pour l’instant.

Plus prosaïquement, chez les particuliers ou les indépendants, la facture d’énergie de l’hiver qui vient, angoisse. La peur de la fin de mois revient. Les autorités politiques paraissent bien démunies. Le gouvernement fédéral se réfugie derrière l’indexation automatique et le tarif social, les gouvernements wallon ou bruxellois derrière le fédéral, là où la Flandre tente de démontrer qu’elle ouvre son chéquier, sans réellement convaincre.

Contrat social

Le mal-être social est patent, d’autant que les mois qui viennent n’offrent que peu de perspectives. On en revient à un " quoi demain sera fait ? " que l’on pensait socialement et politiquement oublié.

La grève générale de ce 9 novembre s’inscrit dans ce cadre d’inquiétudes et d’incertitudes. Le politique peine à répondre. Mais que peut ce gouvernement fédéral de salut public créé dans l’urgence de la crise sanitaire et miné par ses antagonismes idéologiques ? Peu de choses. Il ne reste finalement que les interlocuteurs sociaux, patrons et syndicats, pour dégager un avenir, fut-il improbable.

La coalition fédérale, rongée par ses divergences et ses intérêts particuliers, a démontré ces derniers mois qu’elle ne pouvait guère produire bien plus que des accords minimalistes.

Pourtant, une population souffre. Une exigence sociale (tant au niveau des entreprises que des travailleurs) existe. Mais qui pourra la transcender et forger ce nouveau contrat social que l’heure exige ?

@PhWalkowiak