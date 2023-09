Belgique : un premier F-16 retiré du service vendredi avec 8000 heures de vol au compteur

Un premier avion de combat F-16 belge atteindra cette semaine le chiffre fatidique des 8000 heures de vol ; la fin de vie structurelle fixée par le constructeur, le groupe américain Lockheed Martin, pour ce type d’appareil, a indiqué lundi la base aérienne de Kleine-Brogel.

Ce F-16A, un monoplace immatriculé FA-95, effectuera son dernier vol vendredi, lors de la journée réservée aux "spotters" (amateurs d’avions) qui se tiendra sur la base à la veille des "Belgian Air Force Days" (BAFD), le meeting aérien des 9 et 10 septembre de la base limbourgeoise.

Ce "Fighting Falcon" sera pour l’occasion orné d’une décoration spéciale, a précisé la base sur les réseaux sociaux. Selon la composante Air, cet appareil pourra toutefois avoir une seconde vie et servir d’avion d’entraînement pour les armuriers, une fois que ses éléments encore utilisables auront été récupérés. Le F-16 comptant le moins d’heures de vol est le FA-71, un appareil appartenant également au premier lot de 116 de ces chasseurs bombardiers – 96 monoplaces et 20 biplaces – commandés en 1975 et livrés entre 1979 et 1985.

Cette différence s’explique, selon la Force aérienne, par le fait que cet appareil n’a pas volé entre 2012 et 2020, une période durant laquelle il a servi d’avion d’entraînement au sol pour les armuriers. Une seconde tranche de 44 avions, appelée "Follow-on Buy" (FOB) avait été commandée en 1983 et avait permis le remplacement des Mirage 5 de la base de Florennes. La flotte de F-16 belges, qui compte encore une cinquantaine d’avions opérationnels, est appelée à se réduire au fil des années, avec un retrait prévu vers 2029.