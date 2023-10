Belgique-Suède : Vincent Langendries "le match le plus étrange de ma carrière"

Lors de cette première mi-temps entre la Belgique et la Suède, on fait tous notre job. Au commentaire, en plateau, dans le car régie. Des messages continuent d’affluer. De collègues, de notre entourage. Tous sont inquiets. Lukaku répond au but suédois. 1-1. Mais on sent évidemment que les événements tragiques vont prendre le dessus.

Rapidement on m’informe que le personnel de la RTBF qui se trouve dans le car de télévision hors de l’enceinte du stade a été, manu militari, sorti de nos installations techniques. Obligation pour tout le monde, sans exception, de rentrer dans le stade pour se mettre à l’abri. Des supporters qui sont eux sortis, à la pause, pour prendre un paquet de frites ou une boisson, sont également refoulés dans la précipitation par les forces de l’ordre. Il leur est demandé de grimper au plus vite dans les tribunes supérieures. Certains supporters sont en état de choc et en stress.