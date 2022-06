Belgique-Slovaquie, Manu Lecomte prêt à remplacer Sam Van Rossom chez les Belgian Lions

La sérénité qui règne chez les Belgian Lions a été quelque peu perturbée en ce début de semaine suite à l’annonce de l’arrêt de Sam Van Rossom en équipe nationale. A 36 ans, le capitaine des Lions a été contraint de mettre un terme à sa carrière internationale suite à la demande plus qu’insistante de son club, Valence. C’est donc la mort dans l’âme que le Gantois (121 sélections) a dit adieu à l’équipe belge et cela après avoir disputé 4 championnats d’Europe. Malheureusement, il ne participera pas à son 5e Euro à Tbilissi au mois de septembre, ni même aux deux matches de qualification, prévus cette semaine, en vue de la prochaine coupe du monde. C’est donc sans leur désormais ex-capitaine que les Belgian Lions devront tenter de se hisser au second tour des qualifications du Mondial 2023.

Pour remplacer Sam Van Rossom à la distribution, un nom se dégage naturellement, celui de Manu Lecomte. Considéré comme un excellent back-up du Gantois, le meneur de Jonava, en Lituanie, a une belle carte à jouer chez les Belgian Lions. Le Bruxellois de 26 ans devrait devenir le distributeur attitré de l’équipe belge. Un sacré défi et de nouvelles responsabilités qui ne semblent pas troubler la confiance qui habite Manu Lecomte : " C’est une énorme page qui se tourne. Sam était une légende du basket belge. Son départ m’a surpris et cela m’attriste beaucoup. Il a toujours été un exemple pour moi et j’ai énormément appris à ses côtés. J’aurais vraiment aimé qu’il puisse poursuivre l’aventure avec les Belgian Lions mais malheureusement il n’avait pas trop le choix pour pouvoir continuer à jouer avec son club de Valence. Son départ va laisser un manque, qu’il faudra combler. Je sais que le coach compte sur moi vu que je joue au même poste que Sam. Je pense que physiquement et mentalement je suis prêt pour ça ".

Une victoire pour continuer à rêver du Mondial

Avec deux victoires et deux défaites, la Belgique est actuellement 3e du groupe A derrière la Serbie et la Lettonie, qui sont toutes deux déjà qualifiées. Pour atteindre le 2e tour de qualification, il suffit aux Lions de l’emporter ce jeudi soir face à la Slovaquie comme le confirme Jacques Stas : " On reçoit cette équipe slovaque avec l’ambition de valider notre ticket pour le prochain tour de qualification de cette World Cup. C’est clair qu’il faudrait une catastrophe pour ne pas se qualifier mais néanmoins une victoire face à la Slovaquie est un must pour la Belgique, surtout à domicile, d’autant que dimanche nous devrons nous déplacer en Serbie. Une équipe serbe qui n’a pas oublié sa défaite subie à la Mons Arena et qui pourra compter sur le retour de ses joueurs estampillés NBA ". Le manager sportif compte sur le soutien des supporters pour mener les Belgian Lions à la victoire face à la Slovaquie : " On aura besoin de l’apport du public. Ce n’est peut-être pas une affiche de rêve mais c’est quand même l’occasion de voir à l’œuvre l’équipe nationale qui, je trouve, a plutôt fière allure. Sam Van Rossom sera présent mais dans les gradins et il sera mis à l’honneur pour tout ce qu’il a accompli sous le maillot de la Belgique ".

La même rigueur défensive qu’au match aller

Lors du match aller, la Belgique s’était imposée à Bratislava. Une victoire des Lions assez nette dans les chiffres : 57-83 lors de la première journée de ces qualifications. On ne voit donc pas ce qui pourrait empêche l’équipe belge de remettre le couvert même si Jacques Stas préfère rester prudent : " C’est vrai que nous nous étions imposés assez facilement en Slovaquie alors que c’était un match piège face à une équipe au jeu atypique. En plus, j’ai entendu dire que notre adversaire n’était pas au complet. Mais nous non plus avec les absences de Pierre-Antoine Gillet et Jean-Marc Mwema, blessés, sans parler du retrait de Sam Van Rossom pour les raisons que l’on connaît. Il ne faudra donc pas sous-estimer la Slovaquie et jouer avec une certaine rigueur défensive, notre marque de fabrique, comme on l’a fait samedi dernier, à Ostende, en match amical face aux Pays-Bas (victoire de la Belgique 73-71 avec un lay-up inscrit par Manu Lecomte à 7 secondes de la fin). Et puis, on pourra aussi compter sur les retours de Retin Obasohan et de Maxime De Zeeuw qui étaient absents lors du derby face aux Néerlandais ".

En cas de victoire face à la Slovaquie, l’équipe belge sera versée dans une nouvelle poule de six, avec la Serbie et la Lettonie. Les Lions garderaient leurs résultats obtenus face à ces deux adversaires mais ils devraient alors affronter les trois équipes du groupe B, à savoir la Grèce, la Turquie et la Grande-Bretagne. Seuls les trois premiers de cette poule décrocheront un ticket pour la Coupe du monde 2023 qui se déroulera aux Philippines, au Japon et en Indonésie.