Belgique : près d’un citoyen sur deux en situation de vulnérabilité numérique

Tous les citoyens ne sont pas égaux face à la vulnérabilité numérique

Le Baromètre publié en 2020 révélait déjà que tous les citoyens ne sont pas égaux face au numérique. Plus notre société continue à se digitaliser, plus grand est le risque de voir des personnes en décrochage numérique. C’est particulièrement le cas des personnes avec un faible niveau de revenus ou de diplôme, des personnes de plus de 55 ans et des personnes à la recherche d’un emploi. Il ne faut toutefois pas généraliser. Le stéréotype selon lequel les jeunes de 16 à 24 ans sont des digital natives ne s’applique pas aux jeunes peu diplômés : 22% d’entre eux ne se connectent à internet que via leur smartphone et 45% ont des faibles compétences numériques (contre respectivement 2% et 22% pour les jeunes ayant un diplôme de l’enseignement supérieur).

Comment s’en sortir ?

Ce baromètre s’inscrit dans le travail de la Fondation Roi Baudouin, qui est assez active sur la question de l’inclusion numérique. Mais les résultats de ce nouveau Baromètre de l’Inclusion numérique s’adressent à l’ensemble des acteurs concernés, pour ne laisser personne au bord du chemin. Demander à des proches n’est pas toujours la bonne solution : cela créer une dépendance. Il est essentiel de continuer à investir dans des outils et services accessibles à toutes et à tous et dans le développement ou le perfectionnement de compétences numériques. Garder des alternatives non-numériques est par ailleurs important.

