Belgique : pour la première fois, une villa est à vendre dans le monde réel et dans le métavers

“Le nouveau propriétaire pourra par exemple y organiser des événements virtuels, ouvrir une galerie d’art ou louer le terrain à des entreprises qui souhaitent faire leurs premiers pas dans le métavers”, explique Zimmo.

La valeur de la version virtuelle de la maison de Tongres est estimée à 30 000 euros aujourd'hui, sur la base des taux de change actuels.

“Les jetons non fongibles (NFT) et la technologie blockchain ont poussé à la hausse l’immobilier virtuel dans le métavers. Chez Zimmo, nous trouvons normal d’explorer et d’adopter ces innovations afin de proposer à nos clients encore plus d’opportunités, y compris virtuelles”, explique Thijs Vangrunderbeeck, Business Development Manager chez Zimmo.

La maison peut déjà être visitée virtuellement sur le site de Zimmo.