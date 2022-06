Belgique - Pologne : "Pour Eden Hazard, la nouvelle saison a déjà commencé"

À la mi-temps, les deux équipes sont rentrées au vestiaire sur le score de 1-1. Pour Nordin Jbari, le problème des Diables Rouges se trouvait dans le jeu très bas des Polonais. "On dominait la rencontre, on avait la possession de balle, mais il fallait toujours faire attention aux contres. Il faut apprendre face aux équipes où l'on domine, à rester patient pour trouver la faille. Et surtout être meilleurs dans la récupération de balles directes."

Pascal Scimè a observé une équipe belge scindée en deux lors de cette première mi-temps. "On voit qu'offensivement, on est très bon et on a envie de se faire plaisir. Mais, dans un même temps, les mêmes joueurs abandonnent le milieu et la défense, ce qui a permis aux Polonais de repartir avec trop de facilité. Il faut être plus attentif et respecter les positions."