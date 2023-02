Belgique, pays de la bière

Le saviez-vous ? La dernière brasserie à vapeur au monde encore en activité se trouve à Pipaix, dans la région de Leuze-en-Hainaut. Un véritable monument historique qui a donné envie à Christian Vandelois de vous parler de bière.

Les mots "bière" et “biberon” viennent du mot latin “bibere” , signifiant "boire". C’est en Mésopotamie que la bière, brassée à base d’orge, serait apparue pour la première fois… environ 5000 ans avant J-C. ! Et fabriquer de la bière répondait déjà à l’époque à un cahier des charges. D’après le Code d’Hammourabi d’ancienne Babylone, un marchand pouvait être condamné à mort s’il diluait la bière qu’il vendait. Plus ou moins à la même époque, de l’autre côté de la planète, en Chine, un édit affirmait que pour aller au paradis, il fallait boire de la bière. Le breuvage a transité par l’Egypte des pharaons où on l’appelait "zythum" qui signifie "vin d’orge". Par après, les romains l’ont exportée vers la Gaule, où les Celtes lui ont donné le nom de "cervoise" en référence à Ceres, la déesse des moissons. Ils inventèrent ensuite le mot "brace" qui désignait l’orge qu’ils utilisaient pour fabriquer leur cervoise. Ce terme est à l’origine des mots "brasserie", "brasseur"… Aux 8e et 9e siècles, Charlemagne ordonna que chaque ferme soit pourvue d’au moins un artisan ou un ouvrier sachant brasser la cervoise. Les moines brassant de la bière au Moyen-âge étaient autorisés à en boire plus de 3,5 litres par jour.