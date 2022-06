Belgique – Pays-Bas, l’autre Derby : "C’est vraiment le match à gagner"

Une question de fierté, car le derby a une histoire. Ou plutôt 127 histoires, étant donné que le match de vendredi sera la 128e rencontre officielle entre les deux équipes. Et dès la première confrontation en 1905, le derby devient un match phare. "À l’époque, il n’y avait ni Coupe du Monde ni Euro, donc beaucoup moins de matches internationaux. Étant donné que c’était un des seuls matches que jouaient les Diables Rouges et les Oranjes, c’était aussi par définition le plus important" rappelle l’historien du sport hollandais Jurryt van de Vooren.