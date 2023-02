Belgique ou le fédéralisme de dénigrement

La carrière d’humoriste de Paul Magnette tourne court. Il y avait eu la boutade (?) sur l’e-commerce, il y a, maintenant, ces Wallons qui préféreraient se la couler douce. Et comme l’on dit souvent, quand vous êtes obligé d’expliquer ou de justifier votre blague, c’est qu’elle est ratée ou qu’elle a raté sa cible.

" Ce sont les imbéciles qui travaillent et ces imbéciles, ce sont les Flamands ".

Il faut reconnaître que la phrase du président du PS se voit quelque peu retirée de son contexte, mais un leader politique, prétendant au poste de Premier ministre qui plus est, doit savoir où il met les pieds.

Le président socialiste entendait sans doute réagir aux propos du président de la N-VA.

Lors de ses vœux de Nouvel An, Bart De Wever dressait le constat : "La Wallonie possède l’un des plus faibles taux d’emploi du monde occidental", […] " ce sont les imbéciles qui travaillent et ces imbéciles, ce sont les Flamands ", et de proposer dans la foulée la quasi-scission du pays.

En quelque sorte, Paul Magnette a dès lors forcé le trait en abondant dans le sens de son homologue, ce qui a suscité un tollé en Flandre mais aussi au sud du pays, où ces caricatures font parfois mal.

Mais finalement, ne sont-ce pas ces caricatures qui creusent le fossé entre le Nord et le Sud du pays ?

Contentieux communautaire

Le fédéralisme belge est né de la déconstruction d’un état central. Phénomène politique rare de par le monde, où généralement c’est le contraire qui se produit.

À un certain sentiment de supériorité francophone, la Flandre a répondu de plus en plus en fort, en mettant en avant ses succès et sa force de travail, au point de dénigrer de plus en plus ouvertement les Francophones de Ce Pays. Le nationalisme de la N-VA et encore plus celui du Vlaams Belang, s’est construit " contre " l’autre, étranger ou wallon (le Bruxellois est ignoré dans la doxa nationaliste flamande).

Tout cela intervient en outre dans un contexte où même au CD&V ou chez Vooruit, on exige que les Francophones se plient aux exigences institutionnelles de la Flandre. Quitte à ce que souvent cela passe par la caricature quand cela ne tombe pas dans l’insulte.

Face à cela, la Wallonie a peu d’arguments. Sa situation budgétaire est catastrophique et cela fait 50 ans que la fermeture des charbonnages sert d’excuses. 20 ans que de plan en plan, la situation ne bouge guère.

La campagne électorale de 2024 a bel et bien débuté et le contentieux communautaire y occupera, une nouvelle fois, une place essentielle. Mais cette fois, l’affrontement risque d’être plus brutal.

