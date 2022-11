Belgique-Maroc : "On a eu le ballon mais qu’en a-t-on fait? On a créé trop peu !"

Après cette nouvelle prestation décevante des Diables Rouges, Joachim Mununga a hésité entre deux qualificatifs pour décrire cette rencontre. "J’hésite entre inquiétant et mal organisé. Parce qu’au final, on perd sur un défaut d’organisation. Les phases arrêtées, c’est quand même l’ABC du football. On s’est fait prendre deux fois de la même manière et c’est frustrant de perdre comme ça parce que le deuxième goal arrive alors qu’on est en train d’essayer de pousser pour revenir au score et ils nous prennent dans une reconversion. Ça aurait pu être évité. Encore une fois, il y a des erreurs de marquage. Mais je crois que je pencherais quand même pour inquiétant parce qu’offensivement, on a quand même du mal à se produire des occasions. On doit toutefois rester pondérés parce que la qualification est encore possible et on doit rester soudés pour pouvoir aller chercher la Croatie."

Dans le même ordre d’idée, Pascal Scimè a trouvé la prestation de notre équipe nationale insuffisante. "Si on regarde la prestation de la Belgique face au Canada, on se dit qu’on est dans une continuité. On a peut-être moins souffert. C’est assez paradoxal parce qu’autant la Belgique méritait de perdre contre le Canada, autant aujourd’hui, si c’est 0-0 ou si c’est 1-1, il n’y a peut-être rien à dire. […] Le bémol, c’est qu’il n’y a pas eu une seule occasion ou quasiment. Il y a eu une occasion pour Batshuayi en début de match, et la frappe de Dries Mertens qui n’est même pas une occasion."