Belgique - Maroc : il aurait pu jouer dans les deux camps… mais Bilal El Khannous fera face aux Diables

Sûr de lui sur le terrain… et aux interviews face à la presse : à 18 ans et demi, El Khannous sait déjà ce qu’il veut et où il veut aller. 16 petits matches de D1… et déjà la Coupe du Monde : le garçon n’est pas surpris. Et affiche un sourire banane.

" Bilal est un garçon très bien éduqué, il est poli, il dit bonjour, au revoir et merci (sic), il est toujours à l’écoute et prend les conseils " reprend Thierry Siquet. " Il est conscient de son talent mais il se met au service de l’équipe. Il va devoir garder les pieds sur terre, mais je ne m’inquiète pas sur ça : il est correct dans tout ce qu’il fait (sic) et saura rester calme dans tout ce qu’il va vivre. Il va prendre de l’expérience avec cette Coupe du Monde, puis avec la suite de saison avec Genk. Ensuite, il découvrira sans doute la Coupe d’Europe et devra gérer ses émotions. Si tout continue comme ça pour lui, il fera sans doute l’objet de propositions de clubs huppés qui vont peut-être offrir 20 ou 30 millions (sic). Il aura des choix importants à faire, et c’est là qu’il devra garder la tête froide. Mais je ne me fais pas trop de souci pour lui… "