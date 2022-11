Belgique - Maroc : "Dans l'extraordinaire on est très bon, je m'attends un bon match du Maroc"

"Le Maroc est un vrai pays de foot. Il y a un véritable engouement depuis la qualification pour la Coupe du Monde, mais aussi depuis le changement d'entraîneur et l'arrivée de Walid Regragui.", débute Mohamed Ouahbi. "C'est une personne en qui on a confiance, il a boosté les supporters avec le retour de Hakim Ziyech et de nouveaux jeunes.", continue-t-il. En revanche, les supporters sont très critiques envers le pays, "ils sont très exigeants, cette Coupe du Monde est importante pour des pays comme le Maroc, on veut se qualifier et on veut aller le plus loin possible."

Depuis son arrivée à la tête de la sélection marocaine, Walid Regragui a fait revenir Hakim Ziyech et Abderrazak Hamed Allah. Mohamed Ouahbi explique, "il gère le groupe et arrive à fédérer autour de lui. Tous ensemble ils prouvent qu'ils vont se battre pour le pays et c'est ça qui fait la force de cette équipe."