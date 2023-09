Belgique : les polices française et belge mènent de front des contrôles dans des gares

En compagnie de la police française, la zone de police Vlas (Courtrai, Kuurne, Lendelede) a effectué mardi matin une importante opération de contrôle dans les gares de Courtrai et de Tourcoing (France). Plus d’un millier de passagers en provenance de France ou des grandes villes belges ont été contrôlés.

Neuf d’entre eux étaient en possession de stupéfiants, principalement du cannabis et du haschich. Par ailleurs, le chien antidrogue a réagi à 41 reprises vis-à-vis de personnes qui avaient consommé de la drogue ou qui en avaient en poche.

Un voyageur s’est avéré être en séjour illégal et un autre a reçu un procès-verbal pour trouble à l’ordre public. "La collaboration entre nos policiers et ceux de France constitue certainement une plus-value. Les compétences et les expériences de chacun ont pu être échangées. C’était une action réussie", communique la zone de police Vlas.

L’objectif commun était la lutte contre la détention de stupéfiants, le port d’armes ou encore les vols.