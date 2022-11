Belgique : le prix littéraire René Pechère met la ville de New York côté jardin à l’honneur

Le livre classe les écrits de Frederick Law Olmsted en quatre chapitres : lʼinvention des grands parcs publics, lʼorganisation de la métropole à venir et le park system, lʼinvention du suburb (extensions suburbaines) et dʼun certain modèle résidentiel et, enfin la préservation des sites naturels. Le livre est préfacé par le paysagiste Michel Desvigne, qui, depuis longtemps, revendique lʼhéritage des philosophes Emerson et Thoreau et celui dʼOlmsted lui-même, et qui y voit le modèle dʼune profession qui échapperait au service des architectes et ingénieurs, qui ne seraient plus de simples jardiniers et introduiraient dans le paysage une "cohérence" qui échappe aujourd’hui aux aménageurs.