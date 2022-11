Belgique : la lente dilution de la responsabilité politique

Un homme se présente à un commissariat, demandant qu’on l’empêche de tuer un policier. Quelques heures plus tard, cet individu, connu officiellement comme un radicalisé islamiste, tue effectivement un policier. Stupeur et effroi. Mais aussi, comprendre comment cela a été possible. À quel moment le " système " a foiré ?

Tolérance " zéro " ?

Cette agression mortelle a immanquablement suscité beaucoup d’émotions. Une semaine après les faits, le gouvernement fédéral a reçu les syndicats. Avant cela, il fut aussi bien question de démission du ministre de la Justice que de tolérance " zéro ". Cette dernière se voit en réalité invoquée après chaque agression. Les policiers l’exigent, les différents gouvernements qui se succèdent l’ont à peu près tous mis dans leur programme. Avec quel résultat effectif ?

Cette incantation politique permet également de masquer un autre élément régulièrement pointé là, aussi bien par les magistrats que les policiers : le manque chronique de moyens ! Des bâtiments s’effondrent, les effectifs sont loin d’être remplis, le matériel est obsolète.

Responsabilité institutionnelle

S’y ajoute notre complexité institutionnelle. La dernière réforme de l’état (celle que huit partis politiques nous ont vendue comme devant pacifier définitivement le pays) a notamment éclaté la responsabilité du suivi des ex-détenus dangereux. Ici, depuis une semaine, Police, Justice, fédéral, communauté, communal se renvoie la responsabilité.

Trop de responsables, pas de responsables ?

L’éclatement des compétences dilue la responsabilité politique, comme le pays l’a vécu lors de la crise sanitaire et la pénurie de masques, par exemple. La Défense a loupé sa commande de masques, mais personne n’en est responsable. Nethys, structure publique, a été transformée en monstre spéculatif au bénéfice de quelques-uns sans véritable responsabilité politique épinglée.

Le dossier des dépenses du Parlement de Wallonie suit le même chemin. Plusieurs partis se voient impliqués à des degrés divers. On essaiera comme à chaque fois, d’en tirer les leçons et tenter d’arriver que cela n’arrive plus à l‘avenir. Promis, juré !

Quant aux responsabilités qui ont conduit à cette situation déplorable (comme dans d’autres dossiers), ce sera à nouveau "circulez, 'y a plus rien à voir".

De quoi saper un peu plus la légitimité de notre démocratie. Les mêmes pousseront à nouveau des cris d’orfraie quand ils découvriront la poussée des partis populistes lors du prochain scrutin…

@PhWalkowiak