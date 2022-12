Belgique : la détresse physique et mentale des demandeurs d’asile

En Belgique, sans l’aide de la plateforme citoyenne et des organisations non gouvernementales, la situation des personnes exilées seraient encore pire, alors que les températures passent la nuit sous zéro degré. Les procédures sont longues et incertaines.

"L’Office des Etrangers renvoie quasi systématiquement les demandeurs d’asile vers le pays où ils ont été "dublinés", alors qu’ils ne souhaitent pas y rester. Ils risquent à tout moment d’être arrêté et placé en centre fermé pour être expulsé. Mais il faut l’accord du premier pays. Le système ne fonctionne pas", constate Noémie Potalivo, comme tous les travailleurs de terrain. En 2021, seulement 429 personnes ont été effectivement transférées, sur 9808".

L’incertitude au jour le jour, survivre dans la rue, être malade, rejeté de partout et n’apercevoir aucune perspective de solution précipitent ces gens dans un désespoir sans fin : " On en voit sombrer dans l’alcool et la drogue, en étant souvent impuissant à les aider", reconnaît la juriste du hub humanitaire.